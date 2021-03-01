  • BIST 1.505
  • Altın 406,574
  • Dolar 7,2424
  • Euro 8,7223
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın cezalandırılmasını istedi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cezalandırılması gerektiğini belirtti.
Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın cezalandırılmasını istedi

Cengiz, sosyal paylaşım platformu Twitter'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD istihbaratının raporuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın onayıyla işlendiğine ilişkin istihbarat raporunun yayımlanmasının ardından Cengiz, suçsuz ve masum bir insanın hunharca öldürülmesini emreden Veliaht Prens'in ertelenmeden cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Cengiz, "Bu sadece Cemal için aradığımız adalete hizmet etmeyecek, bundan sonra olabilecek benzer olayları da engelleyecektir. Ancak bu şekilde, ABD'nin uygulamayı planladığı yaptırımlar anlamlı olabilir." ifadesini kullandı.

Eğer Veliaht Prens cezalandırılmazsa, bunun insanlığın üzerinde bir leke olarak kalacağının altını çizen Cengiz, açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve diğer dünya liderlerinin Selman'la el sıkışıp sıkışmayacaklarını kendilerine sorması gerektiğini belirtti.

Cengiz, "Bugün Cemal için adalet sadece Cemal'i değil gelecekte özgürlük adına mücadele edecek herkesi kapsamaktadır. Herkesi elini vicdanına koyarak Veliaht Prens'in cezalandırılması için harekete geçmeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) cuma günü kamuoyuna açıkladığı Cemal Kaşıkçı raporunda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtilmişti.

DNI'nın açıkladığı rapor büyük ses getirmiş ancak Biden yönetimi Bin Selman'a yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında Bin Selman'a yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu toplam 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır'daki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor01 Mart 2021 Pazartesi 15:18
  • Rize'de, binaların taşıyıcı kolonlarını kaldırmışlar01 Mart 2021 Pazartesi 14:43
  • Irak'tan 7 yaşında kız çocuğu kaçıran DEAŞ'lı terörist tutuklandı01 Mart 2021 Pazartesi 14:42
  • Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti01 Mart 2021 Pazartesi 14:41
  • Türkiye ile Azerbaycan arasında kültür ve sanat ilişkileri artırılacak01 Mart 2021 Pazartesi 14:40
  • Devlet korumasından yararlanan gençler yeni görevlerine İş Hayatına Uyum Seminerleri ile hazırlanıyor01 Mart 2021 Pazartesi 14:30
  • İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Pandemiye rağmen yüzde 1,8 büyüme başarıdır01 Mart 2021 Pazartesi 14:16
  • AB Konseyi Başkanı Michel: AB, Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak istiyor01 Mart 2021 Pazartesi 14:15
  • Devlet korumasından yararlanan gençler yeni görevlerine İş Hayatına Uyum Seminerleri ile hazırlanıyor01 Mart 2021 Pazartesi 14:09
  • Anayasa Mahkemesi 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı01 Mart 2021 Pazartesi 14:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti