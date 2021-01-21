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Kasım 2020'de AVM metrekare verimlilik endeksi yüzde 10,3 geriledi

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Kasım 2020'de İstanbul'da 1.530 TL, Anadolu'da 968 TL olarak gerçekleşti.
Kasım 2020'de AVM metrekare verimlilik endeksi yüzde 10,3 geriledi

AVM metrekare verimlilik endeksi, geçen yılın kasım ayında ekime göre yüzde 10,3 azaldı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin Kasım 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Kasım 2020'de İstanbul'da 1.530 TL, Anadolu'da 968 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Kasım 2020'de 1.193 TL olarak tespit edildi. 

Kategoriler bazında teknoloji kategorisi yükseldi
2019 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında Kasım 2020'de AVM'lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 33,9 artış gösterdi.

Hipermarket kategorisi yüzde 8,8, giyim kategorisi yüzde 14,8, diğer kategorisi yüzde 16,9, ayakkabı kategorisi yüzde 18,8 ve yiyecek-içecek kategorisi de yüzde 41,3'lük bir gerileme kaydetti.

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