Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı

Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklandı.
Silah altına alınacak adaylar e-devlet üzerinden askerlik yapacakları yerleri öğrenecekler.
Ayrıca askerlik görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında corona virüsü testini yaptıracaklar.
CELP VE SEVK TARİHLERİ
Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde;
-Bedelli Er (Ekim celp ve sevk dönemi)
03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020
-Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1.grup)
30 Ekim 2020 26-30 Ekim 2020
-Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi)
21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
-Erbaş/Er (2.grup)
25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
-Erbaş/Er (3.grup)
24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020
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