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Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

Bugün memleketi Kirman'da toprağa verilecek Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham çıktı, 35 kişi öldü.
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

Geçtiğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gece ABD'nin füze saldırısı sonucu ölen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, cenaze törenlerinde sona gelindi.

Süleymani'nin cenazesi, dün Tahran'da kılınan namazın ardından bugün Kirman'da toğrağa verilecek.

İZDİHAM ÇIKTI

Cenaze töreni öncesinde Kirman'da izdiham çıktı. Yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı

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