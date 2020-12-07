Kasımda hava yoluyla yaklaşık 6,1 milyon yolcuya hizmet verildi

Türkiye genelindeki havalimanlarında kasımda hizmet verilen toplam yolcu sayısı 6 milyon 134 bin 208 olarak kayıtlara geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında söz konusu ayda iç hat yolcu trafiği 4 milyon 98 bin 403, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 33 bin 115 oldu. Böylece bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 6 milyon 134 bin 208 olarak gerçekleşti.

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise iç hatlarda 51 bin 34, dış hatlarda 20 bin 781 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği ise üst geçişler ile birlikte 86 bin 600 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanlarındaki yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, kasımda iç hatlarda 50 bin 378 ton, dış hatlarda 169 bin 370 ton olmak üzere toplam 219 bin 748 tona ulaştı.

Ocak-kasım dönemi

Yılın 11 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 533 bin 283, dış hatlarda 260 bin 616 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 979 bin 959 uçağa hizmet verildi.

Bu dönemde, Türkiye geneli havalimanlarının iç hat yolcu trafiği 46 milyon 664 bin 646, dış hat yolcu trafiği 30 milyon 61 bin 253 olurken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 76 milyon 773 bin 550 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde havalimanlarındaki yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 464 bin 642 ton, dış hatlarda 1 milyon 720 bin 714 ton olmak üzere toplam 2 milyon 185 bin 356 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı'nda kasım ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 849, dış hatlarda 10 bin 554 olmak üzere toplamda 15 bin 403 oldu.

Yolcu trafiği ise iç hatlarda 526 bin 368, dış hatlarda 1 milyon 216 bin 863 olmak üzere toplam 1 milyon 743 bin 231 olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda ocak-kasım döneminde 170 bin 699 uçak trafiği gerçekleşti. Bu dönemde yolcu trafiği ise 21 milyon 733 bin 944'e ulaştı.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda aynı dönemde uçak trafiği sayısı 34 bin 218 oldu. Böylece bu iki havalimanında ocak-kasım döneminde toplam 204 bin 917 uçak trafiği gerçekleşti.