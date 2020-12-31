Kasımda ihracat yüzde 0,9 azaldı, ithalatı yüzde 15,9 arttı

Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,9 azaldı, ithalat yüzde 15,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat %15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde ihracat %8,3 azaldı, ithalat %3,5 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,3 azalarak 151 milyar 670 milyon dolar, ithalat %3,5 artarak 197 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %1,6, ithalat %20,3 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Kasım ayında %1,6 artarak 15 milyar 441 milyon dolardan, 15 milyar 682 milyon dolara yükseldi.



Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %20,3 artarak 13 milyar 318 milyon dolardan, 16 milyar 20 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 338 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,2 artarak 31 milyar 702 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %97,9 oldu.

Dış ticaret açığı Kasım ayında %153,5 arttı



Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %153,5 artarak 1 milyar 986 milyon dolardan, 5 milyar 33 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Kasım ayında %89,1 iken, 2020 Kasım ayında %76,2'ye geriledi.



Dış ticaret açığı Ocak-Kasım döneminde %82,5 arttı



Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %82,5 artarak 24 milyar 844 milyon dolardan, 45 milyar 344 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Kasım döneminde %86,9 iken, 2020 yılının aynı döneminde %77,0'a geriledi.

Kasım ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93,5 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Kasım ayında imalat sanayinin payı %93,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.



Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Kasım ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %72,3 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Kasım ayında ara mallarının payı %72,3, sermaye mallarının payı %14,8 ve tüketim mallarının payı %12,4 oldu.

İthalatta, 2020 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı %74,5, sermaye mallarının payı %14,4 ve tüketim mallarının payı %10,9 oldu.

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 515 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 94 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 953 milyon dolar ile Irak, 905 milyon dolar ile ABD, 800 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,7'sini oluşturdu.



Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 406 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 131 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 101 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 160 milyon dolar ile Irak ve 7 milyar 228 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,3'ünü oluşturdu.



İthalatta ilk sırayı Almanya aldı



İthalatta Almanya ilk sırayı aldı. Kasım ayında Almanya'dan yapılan ithalat 2 milyar 352 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 238 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 722 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 570 milyon dolar ile İsviçre, 952 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,8'ini oluşturdu.



Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 20 milyar 538 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 19 milyar 321 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 864 milyon dolar ile Rusya, 10 milyar 670 milyon dolar ile ABD ve 8 milyar 127 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %37,8'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat %4,1 azaldı, ithalat %8,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat değişmezken, ithalat %15,9 arttı.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,3 oldu



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,5'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3'tür. Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür.



Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,0'dır. Ocak-Kasım döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,9'dur. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,1'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Kasım ayında 15 milyar 311 milyon dolar oldu



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azalarak 15 milyar 311 milyon dolar, ithalat %11,9 artarak 19 milyar 849 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Kasım ayında dış ticaret açığı %99,0 artarak 2 milyar 280 milyon dolardan, 4 milyar 538 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Kasım ayında %87,1 iken, 2020 Kasım ayında %77,1'e geriledi.



İhracat 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde 143 milyar 625 milyon dolar oldu



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,4 azalarak 143 milyar 625 milyon dolar, ithalat %2,6 artarak 188 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %66,5 artarak 26 milyar 877 milyon dolardan, 44 milyar 756 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Kasım döneminde %85,4 iken, 2020 yılının aynı döneminde %76,2'ye geriledi.