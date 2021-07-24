Kasımpaşa, Danimarkalı santrfor Jorgensen'i kadrosuna kattı

Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un Danimarkalı santrfor oyuncusu Nikolai Jorgensen Kasımpaşamızda!"
Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un Danimarkalı santrfor oyuncusu Nikolai Jorgensen Kasımpaşamızda!"
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