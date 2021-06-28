  • BIST 1.373
  • Altın 496,783
  • Dolar 8,7261
  • Euro 10,4049
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Kasımpaşa, Harun Tekin'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa, Harun Tekin'i kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları doğrultusunda Kasımpaşa, son olarak Fenerbahçe forması formasını giyen Harun Tekin ile kadrosunu güçlendirdi. İstanbul ekibi, deneyimli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

32 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken kalesinde 9 gol gördü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı28 Haziran 2021 Pazartesi 17:53
  • A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile yapacağı maç, Vodafone Park'a alındı28 Haziran 2021 Pazartesi 13:44
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik olimpiyat elemeleri kadrosu belli oldu28 Haziran 2021 Pazartesi 13:14
  • Galatasaray'dan PSV'ye net mesaj28 Haziran 2021 Pazartesi 11:46
  • Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisinde 2-1 öne geçti28 Haziran 2021 Pazartesi 11:30
  • Kenya, 2026'ya kadar Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak28 Haziran 2021 Pazartesi 09:26
  • Ayhancan Güven, Porsche Supercup yarışında ikinci oldu27 Haziran 2021 Pazar 15:06
  • Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın milli takıma inancı tam27 Haziran 2021 Pazar 11:47
  • Tenisseverlerin iki yıllık Wimbledon hasreti bitiyor27 Haziran 2021 Pazar 11:43
  • Phoenix Suns NBA Batı Konferansı finalinde 3-1 öne geçti27 Haziran 2021 Pazar 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti