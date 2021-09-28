  • BIST 1.389,110
  • Altın 496,76
  • Dolar 8,8130
  • Euro 10,3050
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Kasımpaşa Konya maçında beraberlik

Süper Lig’in 7’nci haftasında Kasımpaşa sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip, 18’inci dakikada Ahmed Hassan ve 21’inci dakikada Serdar Gürler’in attığı golle 2-0 öne geçti.
Kasımpaşa Konya maçında beraberlik

18’inci dakikada Konyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Bytyqi ortasını yaptı. Arka direkte topa ayak koyan Ahmed Hassan, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

21’inci dakikada Abdulkerim Bardakçı’nın attığı uzun topla savunma arkasına sarkan Serdar Gürler, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

25’inci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde altıpasın hemen önünde müsait durumdaki Umut Bozok’un kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

29’uncu dakikada Kasımpaşa farkı 1’e indirdi. Umut Bozok’un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Travnik, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle geçildi.

62’nci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası altıpas çizgisinin sol çaprazında Umut Bozok, Ahmet Çalık’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

63’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Umut Bozok, kaleci Sehic ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-2.

84’üncü dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında topla hareketlenen Bytyqi, ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul topun sahibi oldu.

87’nci dakikada Umut Bozok’un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan’ın sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2’lik skorlarla sona erdi.

KENAN KOÇAK KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Kasımpaşa’nın İttifak Holding Konyaspor’u konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un 1’inci yardımcısı Kenan Koçak da tribünden takip etti. Dün Türkiye’ye gelen Kuntz ve Koçak, Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor ve Galatasaray - Göztepe maçlarını tribünden takip etmişti. İkili, bugün oynanacak iki Süper Lig karşılaşmasını da takip etti. Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçını teknik direktör Stefan Kuntz izlerken, Kasımpaşa - Konyaspor mücadelesini Kenan Koçak takip etti.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Selahattin Altay

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Sadiku, Travnik (Dk. 90+3 Brecka), Eysseric, Yusuf Erdoğan (Dk. 90+2 Ahmet Engin), Hajradinovic (Dk. 86 Doğucan Haspolat), Umut Bozok

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 71 Mpoku), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 90+3 Adil Demirbağ), Çekici (Dk. 61 Rahmanovic), Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk. 61 Cikalleshi)

GOLLER: Dk. 29 Travnik, Dk. 63 (P) Umut Bozok (Kasımpaşa) - Dk. 18 Ahmed Hassan, Dk. 21 Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Eysseric, Umut Bozok, Hadergjonaj (Kasımpaşa) - Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koçak ve Lichte, A Milli Futbol Takımı teknik ekibine katıldı27 Eylül 2021 Pazartesi 22:20
  • TFF'den Ampute Milli Futbol Takımı'na 1.5 milyon lira başarı ödülü27 Eylül 2021 Pazartesi 21:05
  • Milli sporcu Derin Toparlak'tan bu kez dünya üçüncülüğü27 Eylül 2021 Pazartesi 14:08
  • Eski rekortmen atlet Ayaz, TAF başkanlığına adaylığını açıkladı27 Eylül 2021 Pazartesi 13:26
  • Halil Umut Meler Salzburg-Lille maçını yönetecek27 Eylül 2021 Pazartesi 12:30
  • Milli atlet Ramil Guliyev aşçılığa soyundu27 Eylül 2021 Pazartesi 11:48
  • 226. maçına çıkıyor27 Eylül 2021 Pazartesi 10:38
  • Galatasaray kendine geldi27 Eylül 2021 Pazartesi 10:33
  • 2. eleme turu yarın başlayacak27 Eylül 2021 Pazartesi 10:28
  • Fenerbahçe Hatay deplasmanından lider dönüyor27 Eylül 2021 Pazartesi 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti