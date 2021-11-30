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Kasımpaşa rahat tur atladı

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Alanya Kestelspor'u 5-0 yenerek tur atladı.
Kasımpaşa rahat tur atladı

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Lacivert-beyazlı ekibe farklı galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada Ahmet Engin, 57. dakikada Valentin Eysseric, 60. dakikada Kevin Varga, 77. dakikada Tarkan Serbest (penaltı) ve 86. dakikada Mortadha kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, 3 Aralık Cuma günü saat 11.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

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