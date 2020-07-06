  • BIST 117.401
  • Altın 391,986
  • Dolar 6,8544
  • Euro 7,7427
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Kasımpaşa - Sivasspor maçından gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
Kasımpaşa - Sivasspor maçından gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

5. dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında iyi yükselen Yatabare'nin altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

20. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan ortasında arka direkte Yatabare, topu kafayla Emre Kılınç'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden topu yere çarptırarak yaptığı vuruşta Haddadi'ye çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

42. dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasında sağ kanatta Hadergjonaj, topu içeri çevirdi. Koita, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Thiam'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

44. dakikada Haddadi'nin soldan ortasında, yaşanan karambolde topu önünde bulan Koita'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü. Ardından pozisyonu takip eden Thiam'ın yaptığı vuruşta Samassa topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

62. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Demir Grup Sivasspor yarı sahasında orta saha çizgisine yakın bir noktada Florent Hadergjonaj ile girdiği ikili mücadelede Emre Kılınç yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, ikinci sarı karttan kırmızı kartla Hadergjonaj'ı oyun dışına gönderdi.

77. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü iptal edildi. Goiano'nun sağdan ortasında kaleci Ramazan Köse'nin dokunamadığı topu arka direkte Arouna Kone tamamladı ve top filelere gitti. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, VAR hakemleriyle görüştükten sonra, Kone'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

86. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza yayının solundan yaptığı vuruşta soluna uzanan kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Kalan dakikalarda 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göztepe teknik direktör İlhan Palut'un istifasını kabul etmedi05 Temmuz 2020 Pazar 15:35
  • Beşiktaş'ta Kayseri kafilesi belli oldu05 Temmuz 2020 Pazar 14:25
  • Hakan Çalhanoğlu’na İtalyan basınından övgü dolu sözler05 Temmuz 2020 Pazar 13:52
  • Milli tekvandocu Şenizcan Aras 2024'teki olimpiyatlara odaklandı05 Temmuz 2020 Pazar 13:51
  • Fenerbahçe'ye orta sahasından büyük katkı05 Temmuz 2020 Pazar 12:57
  • Ronaldo dünya futboluna damga vurmaya devam ediyor05 Temmuz 2020 Pazar 11:45
  • Süper Lig'de 31. haftanın ilk iki maçının hakemleri belli oldu05 Temmuz 2020 Pazar 11:02
  • Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda05 Temmuz 2020 Pazar 10:22
  • Fenerbahçe Beko, Sırp Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşma sağladı05 Temmuz 2020 Pazar 09:35
  • Milan'dan şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'ya ağır darbe05 Temmuz 2020 Pazar 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti