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Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Kasımpaşa- Çaykur Rizespor karşılaşması, saat 18.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa, 32. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Zvonimir Sarlija, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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