Kasımpaşa üç puanı iki golle aldı

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

İlk yarı

Maç öncesinde hazırlanan esame listesinde ilk 11'de ismi yer alan Malatyasporlu Mustafa Akbaş, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Bu oyuncunun yerine Mina başlangıç kadrosuna dahil edildi.

6. dakikada Kasımpaşa, Tirpan ile önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Tirpan'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan müsait durumda şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

12. dakikada Kasımpaşalı Thiam, savunmanın arkasına sarkıp sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu, kaleci Farnolle'nin müdahalesi sonrası düşerken, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla saha kenarında pozisyonu inceleyen Meler, hem penaltı kararını hem de Farnolle'ye gösterdiği sarı kartı iptal etti.

19. dakikada ev sahibi ekibin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sağ kanattan Donald'ın yaptığı ortada, ceza sahası içinde Acquah meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Sonrasında yapılan VAR kontrolünde ofsayt tespit edilmesi nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

38. dakikada Kasımpaşa oyuncusu Koita mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan Quaresman'nın ortasında topa iyi yükselen Koita, rahat bir pozisyonda topu yandan auta gönderdi.

41. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağından soldan yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Bulut'un zor pozisyonda kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

45+2. dakikada ev sahibi ekip aradığı golü Donald ile buldu. Chebake'in sağ kanatta son çizgiden yaptığı ortada, Kjartansson topu kontrol edip Donald'ın önüne bıraktı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Bifouma'nın sert şutunda, savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

61. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Yeni Malatyasporlu Mina'nın ceza yayı önünde uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Thiam, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza alanına girer girmez şutunda, meşin yuvarlak kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 1-1.

67. dakikada Thiam, bir kez daha fileleri havalandırarak Kasımpaşa'yı öne geçirdi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde sol çaprazda topla buluşan Thiam, dar açıya rağmen düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 1-2.

82. dakikada Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Gökhan Töre'nin getirdiği topla ceza yayında buluşan Fofana'nın bekletmeden şutunda, meşin yuvarla az farkla yandan auta gitti.

90+1. dakikada hızlı atağa çıkan ev sahibi ekibin golcü oyuncusu Umut Bulut, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahası içerisinde kaleci Ramazan Köse'yi de çalımlayıp, şutunu çekti. Ancak Kasımpaşa savunmasında araya giren Meriah, mutlak bir gole izin vermedi.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.