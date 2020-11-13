Kasımpaşa'da İrfan Buz dönemi

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine İrfan Buz'un getirildiğini açıkladı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İRFAN BUZ: ÇOK ÖNEMLİ BİR KULÜBE GELDİM

İrfan Buz, imza töreni sonrasında kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, çok önemli bir kulübe geldiğini söyledi. Buz, "Kurumsal yapısı ile birlikte 100'üncü yılını yaşayan Kasımpaşa Spor Kulübü'ne geldiğim için heyecanlı ve sevinçliyim. Buradaki mevcut kadro çok iyi, karakterli ve kaliteli. Oyuncu grubumuzu geliştirmek adına elimizden geleni yapıp, maksimal performansı elde edebilmeyi ve iyi futbol oynayarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz. Yapısı, duruşu ve yönetimi ile kendisini gösteren Kasımpaşa Spor Kulübü, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden bir tanesidir. Bize burada güvenip çalışma imkanı veren başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.