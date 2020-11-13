  • BIST 1.291
  • Altın 462,778
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Kasımpaşa'da İrfan Buz dönemi

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine İrfan Buz'un getirildiğini açıkladı.
Kasımpaşa'da İrfan Buz dönemi

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İRFAN BUZ: ÇOK ÖNEMLİ BİR KULÜBE GELDİM

İrfan Buz, imza töreni sonrasında kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, çok önemli bir kulübe geldiğini söyledi. Buz, "Kurumsal yapısı ile birlikte 100'üncü yılını yaşayan Kasımpaşa Spor Kulübü'ne geldiğim için heyecanlı ve sevinçliyim. Buradaki mevcut kadro çok iyi, karakterli ve kaliteli. Oyuncu grubumuzu geliştirmek adına elimizden geleni yapıp, maksimal performansı elde edebilmeyi ve iyi futbol oynayarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz. Yapısı, duruşu ve yönetimi ile kendisini gösteren Kasımpaşa Spor Kulübü, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden bir tanesidir. Bize burada güvenip çalışma imkanı veren başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor'un İngiliz futbolcusu Lewis Baker: Büyük hedeflere ulaşabiliriz13 Kasım 2020 Cuma 15:20
  • MotoGP heyecanı İspanya'da devam edecek13 Kasım 2020 Cuma 15:20
  • Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtım videosuna büyük ilgi13 Kasım 2020 Cuma 13:00
  • İstanbul'a özel hazırlanan Formula 1 kupası sahibini bekliyor13 Kasım 2020 Cuma 11:38
  • Hamilton Schumacher'in rekoru için İstanbul'da13 Kasım 2020 Cuma 11:37
  • İstanbul'daki Formula1 yarışlarını 2 milyar kişi izleyecek13 Kasım 2020 Cuma 11:19
  • Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün kasığında yırtık tespit edildi13 Kasım 2020 Cuma 11:18
  • Futbolda haftanın programı13 Kasım 2020 Cuma 11:17
  • Neymar Brezilya Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacak13 Kasım 2020 Cuma 11:17
  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Pandemiye rağmen 2020 bütçesindeki çalışmaların pek çoğunu gerçekleştirdik13 Kasım 2020 Cuma 11:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti