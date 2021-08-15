  • BIST 1.447,640
  • Altın 487,21
  • Dolar 8,5150
  • Euro 10,0300
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
»

Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, geride kalan sezon Şenol Can yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Şenol Can, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında lacivert-beyazlıların deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, yaşanan lisans sıkıntısı nedeniyle tribünde yer almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: 3-215 Ağustos 2021 Pazar 09:33
  • İstanbulspor - Manisa FK: 3-415 Ağustos 2021 Pazar 09:26
  • Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-215 Ağustos 2021 Pazar 09:24
  • Altay - Yukatel Kayserispor: 3-015 Ağustos 2021 Pazar 09:23
  • Hatayspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı15 Ağustos 2021 Pazar 09:17
  • Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: 1-115 Ağustos 2021 Pazar 09:07
  • Altay, Süper Lig'e üç puanla başladı15 Ağustos 2021 Pazar 09:03
  • Sergen Yalçın: Batshuayi haftaya burada olacak14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:31
  • Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:21
  • Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti