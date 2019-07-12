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Kaş'ın su altı dünyası keşfedilmeyi bekliyor

Türkiye'de dalış turizminin vazgeçilmez adresleri arasında gösterilen Antalya'nın Kaş ilçesi, masmavi deniziyle su altı dünyasını keşfetmek isteyen dalgıçları ağırlıyor.
Kaş'ın su altı dünyası keşfedilmeyi bekliyor

Türkiye'de dalış turizminin vazgeçilmez adresleri arasında gösterilen Antalya'nın Kaş ilçesi, masmavi deniziyle su altı dünyasını keşfetmek isteyen dalgıçları ağırlıyor.

Sahip olduğu 35 dalış noktasındaki doğal güzelliklerin yanı sıra su altında barındırdığı flora ve faunasıyla da misafirlerini kendine hayran bırakan ilçe, Akdeniz'e dalış için gelen yerli ve yabancı sporcuların vazgeçilmez dalış noktalarından biri oldu.

Doğal akvaryumu andıran su altı dünyasıyla dalgıçları büyüleyen turistik ilçe, dalış kursu almak isteyenlerin de en çok tercih ettiği eğitim merkezlerinden.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) eğitmenlerinden Mustafa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin birbirinden farklı özellikler barındıran çok sayıda dalış bölgesi bulunduğunu söyledi.

"Suyun maviliği göz kamaştırıyor"

Bölgeye gelenleri, Akdeniz sularının cezbettiğini ifade eden Özdemir, "Dalgıçları ilk cezbeden şey suyun maviliği ve büyüsü. Bunun dışında orada gördüğümüz canlılar. Siz dışarıda dağları nasıl görüyorsanız aynısı suyun altında da var. Bu görüntüler, orada gördüğümüz hayvanlar cezbediyor." dedi.

Özdemir, Kaş'ın su altı sporları için sunduğu imkanların dünyaca bilindiğini belirterek, dalış için bölgeye en çok İngiliz ve Alman turistin geldiğini dile getirdi.

Çinli turistlerin de son dönemlerde bölgeye ilgi gösterdiğini anlatan Özdemir, bu spora gönül verenleri ilçeye beklediklerini aktardı.

"Dünyanın dört bir yanından Kaş'a geliyorlar"

Dalgıçlardan Ahmet Burak Öztürk, turistlerin bölgeye deneme dalışı yapmaya geldiklerini söyledi.

Hobi olarak dalgıçlık yaptığını dile getiren Öztürk, "Herkese en azından bir kere denemesini tavsiye ederim. Gerek fauna açısından gerek doğal ve sonrasında batırılan batıklardan dolayı inanılmaz bir canlılık söz konusu. Bu sebeple dünyanın dört bir tarafından Kaş'a akın edilmekte. Biz Kaş'ı Türkiye'deki dalış noktaları arasında bir mabet olarak görüyoruz. Bunun en önemli sebepleri su sıcaklığı ve su altındaki canlılar." diye konuştu.

Dalışa merak duyan herkesin Kaş'a gelerek su altı güzelliklerini görmesini isteyen Öztürk, "Biz dalış yaptığımızda su altındaki güzellikleri görüyoruz ama insanlar en çok 'siz ne görüyorsunuz suyun altında' diye soruyorlar. Gördüğümüz güzellikleri sözel olarak ifade etmek çok zor oluyor, bu sebepten dolayı fotoğraf ve videolarımızla Kaş'ı tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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