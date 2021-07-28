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Kasis Talebi

Akyurt’taki Kızık Caddesi’nde aşırı hız yapan araçlar nedeniyle sıkça trafik kazası yaşanıyor. Bölgedeki vatandaşlar, cadde üzerinde araç çarpması sonucu çok sayıda sokak hayvanının öldüğünü belirterek, kasis yapılmasını talep ediyor.
Kasis Talebi

 Cadde üzerinde aşırı hız yapan bir aracın çarpması sonucu en son önceki akşam bir sokak köpeği hayatını kaybetti.  Akyurtlu vatandaşlar, ilçedeki Kızık Caddesi’nde aşırı hız yapan araçlar nedeniyle sıkça kazalar yaşandığını söyleyerek, yetkililerden hız yavaşlatıcı kasislerin yapılmasını talep etti. 

DİKEN ÜSTÜNDEYİZ

Cadde üzerindeki kazalara sıkça şahit olduğunu anlatan Fatih Çiftçi adlı vatandaş, “Caddede araçlar çok hızlı bir şekilde geçiyor. Çok sayıda sokak hayvanı cadde üzerinde aşırı hız yapan sürücülerin çarpması nedeniyle ölüyor. Çocuklarımız gelip giderken her gün diken üstünde oluyoruz. Akyurt Belediyesi’ne başvuru yaptık ama Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi’ne konu ile ilgili talepte bulunduk ancak onlar ise ‘okul ve hastane önü haricindeki alanlara hız kesici kasis yapılamamaktadır’ cevabını gönderdi” dedi.  
BİR AN ÖNCE YAPILMALI

Kazaların en aza indirilmesi için bir an önce caddeye kasis yapılmasını talep eden Çiftçi, “Lütfen bu yola en azından bir iki tane kasis yapılsın, çocuklarımıza bir şey olmasın. Köpekler aşırı hıza kurban gitmesin” diye konuştu.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-


 

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