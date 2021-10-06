  • BIST 1.371,690
  • Altın 502,81
  • Dolar 8,8800
  • Euro 10,2500
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 9 °C
»

Kaşkar’dan Tuna’ya müzik şöleni yaşanacak

Mamak Belediyesi sanata ve kültüre sahip çıkmaya, özellikle değerleri koruyarak geleceğe aktarma konusunda etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Kaşkar’dan Tuna’ya müzik şöleni yaşanacak

Türk Müzikleri Seslendirilecek

Bu etkinliklere bir yenisini daha ekleyen Mamak Belediyesi, vatandaşları Kaşkar’dan Tuna’ya Türk Dünyası Müzikleri Konseri programı ile bir araya getirecek. 7 Ekim Perşembe Günü saat 20.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi‘nde düzenlenecek olan konserde, Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden seçkin birbirinden güzel eserler Şef Cem Gürdal önderliğinde, Türk Dünyası Müzik Ve Halk Dansları Topluluğu tarafından seslendirilecek.

Sanata dair birçok imkan sunuyoruz

İlçe genelinde sanatın tüm dallarına yönelik imkanlar sunduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızı sosyal hayatın içerisinde kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak, vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri ve sanatsal yönlerini daha iyi geliştirebilecekleri olanaklar sunmaya devam ediyoruz” dedi. 
Köse, “Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden seçkin eserlerin seslendirileceği konsere tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minik öğrenciler dostları unutmadı07 Ekim 2021 Perşembe 00:23
  • Kaşkar’dan Tuna’ya müzik şöleni yaşanacak07 Ekim 2021 Perşembe 00:22
  • Altınok Ziraat Mektebi Çalışmalarını Denetledi07 Ekim 2021 Perşembe 00:21
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Arıcılıkta Kışlatma Eğitimlerine Başladı07 Ekim 2021 Perşembe 00:20
  • Ticaret ile eğlence bir arada07 Ekim 2021 Perşembe 00:19
  • Hicret Cami meydanı ışıl ışıl 06 Ekim 2021 Çarşamba 00:15
  • Pursaklar'da ‘‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’’ Buluşması06 Ekim 2021 Çarşamba 00:13
  • Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e Teşekkür Belgesi06 Ekim 2021 Çarşamba 00:12
  • Uçurtma şenliği başlıyor06 Ekim 2021 Çarşamba 00:11
  • Keçiören’de Hayvan Sevgisine Dikkat Çekildi06 Ekim 2021 Çarşamba 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti