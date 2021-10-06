Kaşkar’dan Tuna’ya müzik şöleni yaşanacak

Mamak Belediyesi sanata ve kültüre sahip çıkmaya, özellikle değerleri koruyarak geleceğe aktarma konusunda etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Türk Müzikleri Seslendirilecek

Bu etkinliklere bir yenisini daha ekleyen Mamak Belediyesi, vatandaşları Kaşkar’dan Tuna’ya Türk Dünyası Müzikleri Konseri programı ile bir araya getirecek. 7 Ekim Perşembe Günü saat 20.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi‘nde düzenlenecek olan konserde, Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden seçkin birbirinden güzel eserler Şef Cem Gürdal önderliğinde, Türk Dünyası Müzik Ve Halk Dansları Topluluğu tarafından seslendirilecek.

Sanata dair birçok imkan sunuyoruz

İlçe genelinde sanatın tüm dallarına yönelik imkanlar sunduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızı sosyal hayatın içerisinde kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak, vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri ve sanatsal yönlerini daha iyi geliştirebilecekleri olanaklar sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Köse, “Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden seçkin eserlerin seslendirileceği konsere tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.