  • BIST 100.105
  • Altın 386,663
  • Dolar 6,9113
  • Euro 7,4876
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 29 °C
»

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü her ay 2 bin 800 kişiye yardım kolisi ulaştırıyor

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanı olan Karabük, Kastamonu, Zonguldak ve Bartın'da ihtiyaç sahibi 2 bin 800 kişiye yardım kolisi ulaştırdı.
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü her ay 2 bin 800 kişiye yardım kolisi ulaştırıyor

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Nasrullah Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıflar olarak insanların yanında bulunmaya devam ettiklerini söyledi. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ülkeyi de etkilediğini vurgulayan Pınar, "Herhangi bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbir aldık. Hayır hizmetlerimiz ile eski eser onarımlarımız bu süreçte de kesintisiz devam ediyor. Faaliyet alanında yılın 12 ayı 888 aileye toplamda 2 bin 800 kişiye her ay kuru gıda paketi dağıtıyoruz. Bu hizmetimiz ramazanda da devam ediyor." dedi.

Gıda dışında da yardımları olduğuna işaret eden Pınar, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün tüm taşra teşkilatlarında olduğu gibi Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında da gıda yardımları, öğrenci bursları ve muhtaç maaşları hiç aksatılmadan vatandaşımıza ulaştırıldı. Hem Vakıf Haftası hem de ramazan ayı olması sebebiyle Eyüp İmaretimizden getirdiğimiz bin kavurmayı Kastamonu'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ikram ettik." diye konuştu.

Bu süreçte bütün şantiyelerinin aktif şekilde çalışmaya devam ettiğini anlatan Pınar, Kastamonu için çok önemli bir yere sahip olan Benli Sultan Külliyesi'ndeki restorasyonda son aşamaya gelindiğini, yaz bitmeden çalışmaların sona ereceğini kaydetti.

Pınar, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un hem yardım hizmetinin kesintiye uğramayacağını ifade eden hem de ramazan ayını tebrik eden bir mektubunu da vatandaşlara ulaştırdıklarını bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda roketatar mühimmatları bulundu15 Mayıs 2020 Cuma 15:46
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cemaatle namazda öngörülen tarih 12 Haziran15 Mayıs 2020 Cuma 15:33
  • Trakya'nın en büyük pazarlarından 'Ulus Pazarı' kontrollü açıldı15 Mayıs 2020 Cuma 15:13
  • Antalya'da balon balığı yiyen 3 kişi zehirlendi15 Mayıs 2020 Cuma 15:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz15 Mayıs 2020 Cuma 15:01
  • Trakya'nın en büyük pazarlarından 'Ulus Pazarı' kontrollü açıldı15 Mayıs 2020 Cuma 14:47
  • ABD'de 6.4 büyüklüğünde deprem15 Mayıs 2020 Cuma 14:43
  • Venedik'te fabrika patladı!15 Mayıs 2020 Cuma 14:22
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Operasyon bölgelerinde Kovid-19 vakası görülmedi15 Mayıs 2020 Cuma 14:21
  • Kovid-19 anti-serumu için virüsün hayvanlara verilmesine haftaya başlanacak15 Mayıs 2020 Cuma 14:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti