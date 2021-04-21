Kastamonu'da 2 ev, 2 ahır ve samanlığın hasar gördüğü yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Çamkonak köyü Yaylacık Mahallesi'nde Mustafa Karamustafa'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede Sabri Karamustafa'ya ait eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında 2 ev, 2 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının diğer evlere sıçramaması için ekipler çaba sarf etti.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Köy muhtarı Metin Gebeş, AA muhabirine, yangını haber aldığında ilk olarak itfaiye ekiplerine durumu bildirdiğini söyledi.

Köye geldiğinde bir evin yandığını anlatan Gebeş, "Diğer eve sıçradı. Yangın olan evlere yakın iki ev vardı, onları kurtardık. Şua nda başka bir yere sıçrama ihtimali de önlendi." dedi.

Ferhat Karamustafa ise akşam saatlerinde köyde yangın çıktığı bilgisini aldığını belirtti.

Yangın nedeniyle traktörünü ve eşyalarını kurtarmaya çalıştığını anlatan Karamustafa, "Benim evime sıçramasına 4-5 metre kalmıştı. Sağ olsun itfaiye, orman ve belediye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alındı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.