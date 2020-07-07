Kastamonu'da 2 köy daha karantina altına alındı

Karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı 6'ya yükseldi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 köy daha karantina altına alındı.

Küre Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrolü amacıyla Küre ilçesine bağlı İğdir köyü ile Curalar köyünün 14 gün süreyle karantina altına alındığı bildirildi

Açıklamada, söz konusu köylere giriş ve çıkışlara izin verilmeyeceği belirtilerek, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede uygulanacağı kaydedildi.

Son alınan karantina kararlarının ardından Kastamonu'da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı 6'ya yükseldi.