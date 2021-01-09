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Kastamonu'da iki orman yangını

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu'da iki orman yangını

İlk yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Göçkün köyü Mikail mahallesi mevkiinde fındık bahçesinde temizlik amaçlı toplanan anızın yakılması sonucu çıktı. Bahçede örtü yangını şeklinde başlayan yangın, daha sonra rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Daha sonra İnebolu, Doğanyurt, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Küre ilçeleri orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Çam ağaçlarıyla kaplı ormanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İkinci yangın ise öğleden sonra İnebolu'ya bağlı Doğanören köyü mevkiinde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ile birlikte orman işletme müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

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