Kastamonu'da köyde yangın

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kastamonu merkeze bağlı 14 hanenin bulunduğu Tepeharman köyünde çıkan yangın, 10 ev ile bir camiye sıçradı.

Yangına çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekibi müdahale etti.

Ekipler, evlerin büyük ölçüde zarar gördüğü yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, köye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Çakır AA muhabirine yangının akşam 22.30 sıralarında çıktığını söyledi.

Yangının elektrik kontağından çıktığının tespit edildiğini belirten Çakır, "Kısa sürede yangın diğer evlere sıçradı orman ve itfaiye gibi söndürme ekipmanlarımız, buraya intikal edene kadar maalesef 10 ev ve caminin çatısına sıçradı. Şu an itibariyle 10 evimiz tamamen yandı. Camimizin çatısı yandı." dedi.

En büyük tesellilerinin can kaybının olmaması olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür ki herhangi bir can kaybımız yok. Yanan evlerden 5 tanesi boştu. 5 tanesinde vatandaşlarımız ikamet ediyordu. İkamet eden vatandaşlarımızı ilk etapta akrabalarının yanlarına yerleştirdik. Şu an herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Yarın sabah itibariyle hem hayvanları hem de kendilerine yeni konutlar yapana kadar kullanacakları uygun alanları planladık. Kullanılmayan kamu binalarını tahsis ettik. Okulumuzu ve camimizi de belli bir süre tahsis edeceğiz. Devlet olarak vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağız."

Çakır, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Evi yanan vatandaşlardan Mustafa Kadiroğlu ise ilk gördüklerinde yangının ufak olduğunu söyledi.

Köy halkının yangına birlikte müdahale ettiğini belirten Kadiroğlu, "Köy havuzunun suyuyla kendi çabamızla yangına müdahale ettik. Önce kontrol altına aldık ama havuzun suyu bittikten sonra kontrolden çıktı. İtfaiye geç geldi. Erken bir müdahale olsaydı bu evler yanmazdı." diye konuştu.

"Anılarımız yandı"

Üzgün olduklarını ifade eden Kadiroğlu, "Can kaybımız şükürler olsun yok. Yanan traktör falan da yok. Sizler de biliyorsunuz bir yangında anılar da yanıyor. Çocukların resimleri yanıyor. Geri döndürülemeyecek bir çok şey yanıyor. Maddiyatımızdan önemlisi maneviyatımız yandı. Bu yangın gece saatlerinde olsaydı belki de burada AFAD şu anda ceset arıyordu." ifadelerini kullandı.

Yangında 26 kişinin evsiz kaldığını aktaran Kadiroğlu, "Yangında kim evdeki neyi kurtardı bilmiyoruz. Sabah neyimizin yandığını göreceğiz. Yanan ev sayısı 10 ama 5 kişi yazlık olarak kullanıyordu. Yanan 5 hanede 26 kişi mağduruz." dedi.