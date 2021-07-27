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Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kastamonu'da memurları taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 18 kişi yaralandı.
Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çalışan memurların bulunduğu Taner Okudan idaresindeki 37 HD 620 plakalı servis otobüsü, Kastamonu-Daday kara yolu 5. kilometrede, Oğuzhan Akpınaroğlu'nun kullandığı 31 SN 088 plakalı otomobille çarpıştı.

Devrilen otobüsün yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarpması nedeniyle duvar ile bahçedeki ağaçlardan bazıları yıkıldı.

Kazada biri ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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