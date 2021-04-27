  • BIST 1.374
  • Altın 474,839
  • Dolar 8,2969
  • Euro 10,0196
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Kastamonu'da odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Kırçeşme Mahallesi Tepeyolu Sokak'ta Mualla Özçiftçi'ye ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kastamonu'da odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın Mualla Özçiftçi'ye ait iki ev ile Halil Topaloğlu'na ait iki eve sıçradı. Evlerden sadece birinin kullanıldığı öğrenildi.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yerine gelen Vali Avni Çakır da yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Yangında 4 evin zarar gördüğünü aktaran Çakır, "3 ev tamamen, bir ev kısmen yandı. Yangında çok şükür herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Yangın vatandaşımızın sürekli oturmadığı fakat küçükbaş hayvanlarını beslediği yapıda meydana geldi. Bitişik nizam olan diğer eve de sıçradı." dedi.

Ekiplerin yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiğini kaydeden Çakır, "Arkadaşlarımız seri bir şekilde müdahale ettiler. Yangında zarar gören evlerden sadece birinde sürekli oturum var. Kendisiyle görüşme yaptık. Şu an için çocuklarının yanına geçecek ama biz de AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı olarak ikametgahıyla ilgili sorunu çözeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Tam Kapanma Tedbirleri' konulu genelge gönderdi27 Nisan 2021 Salı 09:02
  • Yemen’li ihtiyaç sahiplerine Cansuyu27 Nisan 2021 Salı 04:26
  • Osmaniye'ye şehit ateşi düştü26 Nisan 2021 Pazartesi 22:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı26 Nisan 2021 Pazartesi 22:16
  • Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 2'nci kent oldu26 Nisan 2021 Pazartesi 21:19
  • FETÖ'ye 'Ankesörlü Telefon' operasyonu: 166 gözaltı26 Nisan 2021 Pazartesi 20:09
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz26 Nisan 2021 Pazartesi 19:53
  • Başkan Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 59'uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladı26 Nisan 2021 Pazartesi 16:43
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı26 Nisan 2021 Pazartesi 16:42
  • Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla çevrim içi toplantı yaptı26 Nisan 2021 Pazartesi 16:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti