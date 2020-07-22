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Kastamonu'da pastırma üreticilerinin 'coğrafi işaret' sevinci

Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (KESOB) girişimiyle coğrafi işaret olarak tescillenen Kastamonu pastırmasının üreticileri büyük mutluluk yaşıyor.
Kastamonu'da pastırma üreticilerinin 'coğrafi işaret' sevinci

Kastamonu'da pastırma imalatçılığı yapan Sedat Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 kuşaktır bu işi sürdürdüklerini söyledi.

Kastamonu pastırmasının doğal yöntemlerle yapıldığını anlatan Tabakoğlu, "Gündüzün sıcağı, gecenin ayazıyla, Ilgaz'dan gelen esintiyle sayvanlarda kuruyan bir pastırmadır. Hiçbir katkı maddesi kullanılmaz. Kurutulduktan sonra çemenlenir. Çemene katılan Taşköprü sarımsağı da ayrı bir lezzet katar." dedi.

Kastamonu pastırmasının coğrafi işarete kavuşmasını sevinçle karşıladıklarını vurgulayan Tabakoğlu, "Bu işarete uyarak ürünlerimizi yaparsak, kalitesini aynı şekilde sürdürmüş oluruz. Coğrafi işaret alınması Kastamonu pastırmasının adının duyulmasını biraz daha artıracaktır." diye konuştu.

Tolgahan Karaosmanoğlu ise 4 kuşaktır pastırmacılık yaptıklarını dile getirerek "Coğrafi işaret alındığı için çok mutluyuz, gururluyuz. Kastamonu'muza çok büyük katkısı olacaktır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayberk Karaosmanoğlu da coğrafi işaret almasının çok iyi olduğuna işaret ederek "Yurt dışında bile pastırmamız tanınmaya başladı. Coğrafi işaret belgesiyle emeğimizin karşılığını almış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

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