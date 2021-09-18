Kastamonu'da sel felaketinin yaraları jandarmanın desteğiyle sarıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin hasar oluşturduğu 33 ev ve iş yeri, jandarma personelinin özverili çalışmaları sonucunda temizlendi.

Ezine Çayı'na yakın noktalardaki ev ve iş yerinde sel suları hasara yol açtı. Giriş ve bodrum katlarda bulunan eşyalar sulara gömüldü, etraf balçıkla kaplandı. Temizlik çalışmaları için Belediye ve Kastamonu İl Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına bağlı 200 personel bölgede çalışma yürüttü.

Mehmetçik, yoğun şekilde çalışarak ev ve iş yerlerinin zarar gören kısımlarını yeniden kullanılabilir hale getirdi. Selin yaralarını sarmak için yoğun şekilde çalışan jandarma, dinlenme vakitlerini de çocuklara ayırdı. Çocukları omzuna alan jandarma, onlarla oyunlar oynadı ve berelerini çocuklara takarak asker selamı vermeyi öğretti.

Ezine Çayı üzerinden denize ulaşan, ardından sahile vuran çöpler de İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve asayiş timlerince temizlendi.

Sel mağdurlarından Muammer Kesim, AA muhabirine, selin yaşandığı gün evde olduklarını, çay yükselince evden çıkamadıklarını söyledi.

Sabaha kadar evlerinde mahsur kaldıklarını ve ekiplerce kurtarıldıklarını belirten Kesim, "Çocuklarımı başka yere gönderdim, kendim de İstanbul'a gittim. Bir hafta orada kaldım, tekrar evime döndüm. Makineler geldi, temizlik yapıldı, evin etrafı açıldı. Askerler geldi, temizlediler güzelce. Yapacak bir şey kalmadı fazla, güzel bir çalışma yaptılar. Evin altı, birinci kat temizlendi güzelce." ifadesini kullandı.

İlçe sakinlerinden Gökhan Kesim de askerlerin canla başla çalışarak evlerini temizlediğini anlatarak, "Mehmetçik geldi, hepsi bir anda güzelce temizlediler. Kamyonlar bir yandan hafriyat döktü, askerler dairemizin içini temizledi. İtfaiye ile yıkayıp tertemiz çıkarıp gittiler, hepsinin eline sağlık." dedi.