  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9100
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Kastamonu'daki selde, İstiklal Yolu üzerindeki 122 yıllık tarihi köprü de zarar gördü

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'ya gelen silah ve cephanelerin Ankara'ya taşındığı İstiklal Yolu'ndaki tarihi köprünün bir bölümü, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde kısmen yıkıldı.
Kastamonu'daki selde, İstiklal Yolu üzerindeki 122 yıllık tarihi köprü de zarar gördü

Küre ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Ersizlerdere mevkisinde bulunan 122 yıllık köprü, son olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce 2016 yılında restore edilmişti.                   
1899 yılında yapılan köprü, 11 Ağustos'ta bölgede yaşana sel felaketinde önemli ölçüde zarar gördü.

Tarihi köprünün yakınındaki Ersizlerdere köyü sakinlerinden Emin Çelik, AA muhabirine, bugüne kadar böyle bir sel görmediğini söyledi.

İstiklal Yolu üzerinde bulunan köprünün sel nedeniyle yıkıldığını anlatan Çelik, "Bu köprünün kadrini, kıymetini çok iyi bilmek lazım. Kurtuluş Savaşı'nda cephaneler buradan geçti. Sel gümbür gümbür bizim köyleri götürdü gitti. Bizim evin de 50 metre altına kadar geldi. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Hem ağladım hem okudum. Ben bu köyün çocuğuyum. 76 yaşındayım. Hayatım bu köyde geçti. Ben böyle bir şey ömrümde görmedim." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:59
  • Selden etkilenen bölgelere 1 milyonun üzerinde ayni bağış yapıldı21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:58
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:57
  • İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık Van'da sınır güvenliğiyle ilgili konuştu: Her türlü önlem alındı21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:38
  • İçişleri Bakanlığı operasyonu duyurdu: Çok sayıda gözaltı21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:25
  • İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:54
  • Utanç verici: Trajik olayı tişörte basıp dalga geçtiler21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:31
  • Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha Türkiye'ye getirildi21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:22
  • Ayancık Deresi üzerine yapılacak köprüler kemer formunda olacak21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:18
  • Sel felaketi nedeniyle yolları kapanan Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındı21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti