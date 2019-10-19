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Katalanlar caddeleri ateşe verdi

İspanya'daki Katalan ayrılıkçıların gösterilerinde 35 kişi yaralandı, 58 uçuş iptal edildi.
Katalanlar caddeleri ateşe verdi

Birçok şehirden Barselona'ya gelen binlerce ayrılık yanlısı Katalan, Barselona'yı ateşe verdi

HAPİS CEZALARI OLAYLARI BAŞLATMIŞTI

İspanya'da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen, bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9'una hapis cezası verilmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Ayrılıkçı Katalanlar, düzenledikleri protesto gösterisinde Barselona sokaklarını savaş meydanına çevirdi. Çöp tenekeleri ve araçları ateşe veren protestocular, molotof kokteylleri, taş ve teneke kutularla polisle çatıştı. Hükümet binalarının önüne barikatlar kuruldu.

POLİS  MERKEZİNİ BASTILAR

Mossos d’Esquadra olarak bilinen Katalan özerk polisinin merkezine saldırdı. Gelen son bilgilere göre çıkan oyalarda 35 kişi yaralandı, olaylar sonucunda 58 uçuş da iptal edildi.

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