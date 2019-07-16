  • BIST 98.274
  • Altın 259,773
  • Dolar 5,7153
  • Euro 6,4265
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKAAnkara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı
»

Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda çetenin ağından kurtarılan 21 kadın, ülkelerine geri gönderildi.
Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği fuhuş operasyonunda, Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı kadınları erkeklere katalog üzerinden pazarladıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı, fuhşa teşvik edildiği öne sürülen 21 kadın kurtarıldı.

3 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Antalya’nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul’da sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişinin yanı sıra, isimleri belirlenen 3 şüpheli için arama çalışması başlatıldı.

KATALOGDAN SEÇİM

3 ay önce başlatılan istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen kadın satıcısı şüphelilerin, telefonla kendilerine ulaşan kişilere fuhşa teşvik ettikleri yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanı gönderdikleri, müşterilerin beğendiği kadınları belli otellere göndererek fuhuş yaptırdıklarını tespit edildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin teknik takibi sonuçları otel kayıtlarıyla eşleştirilerek suçu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik Antalya merkezli Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul’da eş zamanlı yapılan operasyonda; İ.F., N.H.,Y.A., İ.Ç., K.Ö., M.L. ile yardım yataklık yaptıkları gerekçesiyle B.A. ve İ.L.E. gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde aranan kişilerden H.A. ve Rusya vatandaşı A.S. da gözaltına alındı.

Toplam 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi’ne getirildi. Burada nöbetçi savcı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme; H. A., İ. F., N. H., Y. A., İ. Ç., K. Ö., M. L., İ. L. E. ve A. S.’nin tutuklanmasına karar verirken B.A.’yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri'nden AB'ye yaptırım tepkisi16 Temmuz 2019 Salı 10:29
  • İspanya’dan AB’ye Türkiye uyarısı: Karar almadan önce16 Temmuz 2019 Salı 10:22
  • Ay'ın güney kutup bölgesinde su aranacak16 Temmuz 2019 Salı 10:17
  • Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı16 Temmuz 2019 Salı 10:12
  • Hakkari'de acı haber: Mayına basan asker şehit oldu16 Temmuz 2019 Salı 10:11
  • Babadan FETÖ mahrem imama dayak16 Temmuz 2019 Salı 10:07
  • S-400'de 11'inci uçak Türkiye'ye indi16 Temmuz 2019 Salı 10:02
  • 10 TL'ye uyuşturucu alıp içen gençlerden biri öldü16 Temmuz 2019 Salı 10:00
  • Trump, Pentagon'u engelledi16 Temmuz 2019 Salı 09:59
  • Halk otobüsü dükkana girdi: Ölü ve yaralılar var16 Temmuz 2019 Salı 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti