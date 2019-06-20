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Katar 'dan Gazze'ye 6 milyon dolarlık yardım

Katar, yaklaşık 60 bin Gazzeli yoksul aileye toplam 6 milyon dolarlık nakdi yardım ödemelerine başladı.
Katar 'dan Gazze'ye 6 milyon dolarlık yardım

Katar'ın, ihtiyaç sahibi aileler için yaptığı nakdi yardım dağıtımı bugün başladı.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, dünkü yazılı açıklamasında, Gazze'de 60 bin yoksul aileye 100 dolar şeklinde nakdi yardım yapılacağını belirtmişti.

100 DOLAR İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Gazze'deki Filistinliler 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için sabah saatlerinden itibaren devlet bankası şubeleri önünde toplandı.

KATAR'DAN FİLİSTİN HALKINA 480 MİLYON DOLAR

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs'ta, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.

EĞİTİM, SAĞLIK VE İNSANİ YARDIM

Katar Dışişleri Bakanlığı, yardımların 300 milyon dolarlık kısmının Filistin yönetiminin eğitim ve sağlık sektörü bütçesine destek için bağış ve kredi olarak değerlendirileceğini, 180 milyon doların ise acil insani yardıma tahsis edileceğini açıklamıştı.

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