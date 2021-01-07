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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: KİK Zirvesi'nde, temel ilkeler üzerinde anlaşma sağlandı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez krizinde anlaşmazlığın üstesinden gelmek için temel ilkeler üzerinde anlaşma sağlandığını söyledi.
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: KİK Zirvesi'nde, temel ilkeler üzerinde anlaşma sağlandı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez krizinde anlaşmazlığın üstesinden gelmek için temel ilkeler üzerinde anlaşma sağlandığını, ülkesi ile taraf devletler arasındaki sorunların ise "doğası gereği farklı" olduğundan aşılması için sürecin zaman alacağını söyledi.

Al Sani, Suudi Arabistan'da düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi hakkında Katar merkezli Al Jazeera kanalına değerlendirmelerde bulundu.

KİK Zirvesi'yle Körfez krizi sayfasının kapandığını dile getiren Al Sani, "KİK Zirvesi'nde, anlaşmazlığın üstesinden gelmek için, hiçbir devlete zarar verilmemesi, içişlerine karışılmaması ya da bölgenin güvenliğinin tehdit edilmemesi gibi temel ilkeler üzerinde anlaşma sağlandı." dedi.

Katar ile taraf devletler arasındaki sorunların ise "doğası gereği farklı" olduğundan bunların aşılması için sürecin zaman alacağını belirten Al Sani, tüm tarafların kriz öncesi gibi normal ilişkilere dönmesi için adımlar atıldığını ifade etti.

Al Sani, "Körfez krizinin sonlandırılması sadece Katar, Suudi Arabistan veya başka bir ülke için bir başarı değil, herkes için bir başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

KİK ülkelerinin (Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Umman) İran ile ilişkilerine yönelik de Al Sani, her ülkenin farklı bir vizyonu olduğunu hatırlatarak, "gerginliği azaltacak çözümleri ümit ediyoruz." dedi.

ABD Kongresindeki olaylara da değinen Al Sani, "Her iki tarafa da mesajımız : Gerginlik veya askeri bir eylem istemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi
Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Temim bin Hamed Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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