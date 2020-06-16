  • BIST 109.556
  • Altın 378,521
  • Dolar 6,8263
  • Euro 7,7339
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 12 °C
SON DAKİKAPKK'ya darbe üstüne darbe: Listeye 4 çizik daha
»

Katar Emiri Al Sani: Dünya Kupası'nı izlemeye gelecek ziyaretçilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin ev sahipliğini yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'na gelecek ziyaretçileri sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.
Katar Emiri Al Sani: Dünya Kupası'nı izlemeye gelecek ziyaretçilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Dünya Kupası maçlarının oynanacağı üçüncü stat olan Education City'nin açılışı dolayısıyla Katar'daki beIN Sports kanalında yayımlanan programa görüntülü mesajla katıldı.

Ülkede 2022'de düzenlenecek turnuva için hazırlıkların sürdüğünü belirten Emir Al Sani, "Dünyanın her yerinden bu özel Dünya Kupası'nı izlemeye gelecek ziyaretçilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Katar Emiri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarının çabalarını takdir ederek, "Sayenizde gelecek günlerin daha güzel olacağına eminiz." diye konuştu.

Programa katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino ise, "Education City Stadyumu, dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde futbola eskisinden daha büyük bir tutkuyla yeniden kavuşacağımızı anlatıyor." ifadelerini kullandı.

40 bin kişi kapasiteli
Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, 40 bin taraftar kapasitesine sahip Education City'nin tamamlanmasıyla Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında büyük bir aşama kaydedildiğini belirtti.

Education City, Uluslararası Halife (2017) ve El-Vekra (2019) statlarından sonra 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyumlar arasında hazırlıkları tamamlanan 3'üncü stat oldu.

Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk ülke olan Katar, Kovid-19 salgınına rağmen 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında stat inşaatı, metro yapımı, otel kapasitelerinin artırılması ve altyapı hizmetleri gibi çalışmalarını sürdürüyor.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas yoluna devam etti15 Haziran 2020 Pazartesi 23:54
  • Fenerbahçe, Trabzonspor'a hazır15 Haziran 2020 Pazartesi 21:21
  • ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar belli oldu15 Haziran 2020 Pazartesi 16:43
  • Galatasaray'dan Yaşar Kemal Uğurlu ve Hasan Kartal'a tepki15 Haziran 2020 Pazartesi 16:43
  • Serena Williams ABD Açık'a katılabilir15 Haziran 2020 Pazartesi 15:26
  • Galatasaray'dan Andone ve Muslera'nın durumu hakkında açıklama15 Haziran 2020 Pazartesi 15:25
  • Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara 'ekrandan destek' çağrısı15 Haziran 2020 Pazartesi 14:23
  • Spor camiasından Muslera'ya 'geçmiş olsun' mesajları yağdı15 Haziran 2020 Pazartesi 13:26
  • Mourinho, Thiago Silva'yı istiyor15 Haziran 2020 Pazartesi 11:59
  • Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı15 Haziran 2020 Pazartesi 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti