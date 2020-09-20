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Katar, İsrail ile normalleşme iddialarını yalanladı

Katar, uluslararası kararlar çerçevesinde, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son verme ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni kurma konusundaki kararlı konumunu teyit etti.
Katar, İsrail ile normalleşme iddialarını yalanladı

Arap medyasından bazı yayın organlarında, ABDli bir yetkiliye dayandırılan, "Katar'ın İsrail ile normalleşmeyi kabul ettiği" iddialarına yer verilmesi üzerine, Katar Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Filistin meselesine yönelik Katar'ın konumunu yanlış aksettiren ve imajını bozmaya yönelik medyada çıkan bazı yanıltıcı kampanyaları görmek üzücü." ifadesine yer verildi.

Katar'ın Filistin meselesindeki duruşunda herhangi bir değişikliğin olmadığı vurgulanan açıklamada, "İsrail'in, Filistin topraklarını işgaline son verme ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni kurma konusundaki kararlı konumumuzu teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Katar, Filistin halkının tüm meşru haklarını elde edene kadar Filistinli kardeşlerin acılarını hafifletmek için elinden gelen her türlü desteği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır."

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalı, Katar’ın İsrail ile normalleşmeye ilişkin ABD’ye verdiği yanıtı çarpıtan bir haber yayımlamıştı.

Haberde, ABD Körfez İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking'in "Katar'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasının imzalanmasını kabul ettiği" şeklinde bir iddia yer almıştı ancak ABDli yetkilinin açıklamalarında, "Katar'ın, İsrail ile son normalleşme anlaşmalarını reddettiği, Washington'un bunu anlayış ile karşıladığı ve normalleşme ile ilgili görüşmelerin halen devam ettiği" ifadesine yer verilmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, 14 Eylül'de ABD merkezli yayın organı Bloomberg'e verdiği mülakatta, Filistinlilerle anlaşmazlığı çözülene kadar ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını söylemişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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