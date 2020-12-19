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Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden er-Rayyan Stadyumu açıldı

Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden biri olan er-Rayyan Stadyumu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımı ile açıldı.
Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden er-Rayyan Stadyumu açıldı

Katar'ın Milli Günü kutlamaları ile eş zamanlı yapılan er-Rayyan Stadyumu açılışı, Katar Emir Kupası karşılaşması As-Sadd ile El-Arabi takımları arasındaki final maçının oynanması ile gerçekleştirildi.

Katar Emiri Al Sani tarafından gerçekleştirilen açılışa aynı zamanda, FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile Asya Olimpiyat Konseyi Başkanı Şeyh Ahmed el-Fahd da katıldı.

Tören, stadyumun tribünlerinde oturan 20 bin seyirci ile yeni tip Kovid-19 krizinden bu yana en kalabalık ortak aktivite olarak kayda geçti.

Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk ülke olan Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında stat inşaatı, metro yapımı, otel kapasitelerinin artırılması ve altyapı hizmetleri gibi çalışmalarını sürdürüyor.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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