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Katar'da iki savaş uçağı havada çarpıştı

Katar'da iki savaş uçağının çarpıştığı, pilotların kendilerini fırlatarak uçaklardan çıktıkları belirtildi.
Katar'da iki savaş uçağı havada çarpıştı

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede iki savaş uçağının çarpıştığı ifade edildi.

Açıklamada pilotların kendilerini güvenli bir şekilde uçaklardan fırlattığı belirtildi.

Uçakların askeri eğitim amacıyla kullanıldığı aktarıldı.

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