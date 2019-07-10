Katar'da iki savaş uçağı havada çarpıştı

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede iki savaş uçağının çarpıştığı ifade edildi.
Açıklamada pilotların kendilerini güvenli bir şekilde uçaklardan fırlattığı belirtildi.
Uçakların askeri eğitim amacıyla kullanıldığı aktarıldı.
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede iki savaş uçağının çarpıştığı ifade edildi.
Açıklamada pilotların kendilerini güvenli bir şekilde uçaklardan fırlattığı belirtildi.
Uçakların askeri eğitim amacıyla kullanıldığı aktarıldı.
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