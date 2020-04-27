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Katar'dan 454 Türk vatandaşı yurda getirildi

Katar'daki Türk vatandaşlarından 454'ü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Katar'dan 454 Türk vatandaşı yurda getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, biri bebek 162 Türk vatandaşını Katar'dan getiren THY'nin "Karadeniz" uçağı, saat 21.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

 Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Çankırı'ya gönderildi.

Katar'dan 292 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi
Katar'daki 292 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yolları uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 3'ü bebek 292 Türk vatandaşı, uçakta gerçekleştirilen sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere alındı. 

Yolculardan bir kişi yüksek ateş nedeniyle Kovid-19 şüphelisi olarak ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İş Gören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Diğer vatandaşlar, 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri Manisa'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna götürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Katar'dan yurda getirilen 162 Türk vatandaşı, Çankırı'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait öğrenci yurduna yerleştirildi. 

Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 162 kişi, Katar'dan kalkan uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi. 

Vatandaşlar, sağlık kontrolünün ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle getirildikleri Çankırı'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Sabiha Anne Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. 

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Çankırı Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.

 

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