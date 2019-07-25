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Katil İsrail durmak bilmiyor: Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı. AA'nın verdiği bilgiye göre, dün de 23 Filistinli gözaltına alınmıştı. İsrail, keyfi şekilde sürdürdüğü gözaltıları, yine keyfi sürelerle uygulamaya devam ediyor.
Katil İsrail durmak bilmiyor: Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.

AA'nın verdiği bilgilere göre, dün de 23 Filistinli gece yarısı baskınıyla tutuklanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

220'Sİ ÇOCUK 5 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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