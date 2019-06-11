  • BIST 92.826
  • Altın 247,497
  • Dolar 5,8161
  • Euro 6,5894
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Katkı sağlayacaklar

Mamak Belediyesi aile merkezlerinde eğitim gören kadınların el emeği, göz nuru eserlerinin sergilendiği yıl sonu sergisi dün açıldı. Kadınlar ürettikleri eserlerle aile bütçesine katkı sağlayacak.
Katkı sağlayacaklar

Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan ve Nene Hatun Aile Merkezlerinde eğitim gören kadınların 1 yıl boyunca hazırladığı el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nde yılsonu sergisi açıldı. Açılışı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptı.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

Kadınlar yıl boyunca ürettikleri eserleri satışa sunarak, aile bütçelerine katkı sağlayacak. Mamak belediye Başkanı Murat Köse sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Hanımlarımızın ürettikleri eserleri satışa sunarak, aile bütçelerine katkı sağlayacak alanlar oluşturacağız. Hanım kardeşlerimizin 1 yıllık el emeği, göz nuru eserlerinin sergileneceği yılsonu sergimize tüm Ankaralıların teşriflerinizi bekleriz” dedi.

tenzile-erdogan-aile-merkezi,-mamak-belediye-baskani-murat-kose,-2019-turkiye-rusya-kultur-ve-turizm-yili,-russkaya-starina,-mamak-belediyesi-75’inci-yil-amfi-tiyatrosu,,.jpg

KONSER VE SANAT GÖSTERİLERİ BAŞLIYOR

Köse aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaz boyu sürecek konser ve sanat gösterilerinin başlayacağının müjdesi verdi. Köse yaptığı açıklamada, “Güzel Mamak'ımız Sanatın merkezi olacak demiştik. Saimekadın Amfi Tiyatro'da yaz boyu sürecek konser ve sanat gösterileri başlıyor. Sadece Mamaklıları değil tüm Ankaralıları ve sanatseverleri gösterilerimize şimdiden davet ediyoruz” dedi.

RUS KAZAK KOROSU KONSER VERECEK

Ankara Büyükelçiliği ve Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla yarın Rus Kazak Korosu "Russkaya Starina" konseri gerçekleşecek. 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında her iki ülke, onlarca etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Ankara’da Rusya Ankara Büyükelçiliği ve Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla 13 Haziran'da gerçekleşecek olan Rus Kazak Korosu "Russkaya Starina" konseri düzenlenecek. Etkinlik, Mamak Belediyesi 75’inci Yıl Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleşecek ve ücretsiz olacak.,

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altyapı çağrısı11 Haziran 2019 Salı 00:15
  • Tavuk çiftliği gibi cezaevi11 Haziran 2019 Salı 00:10
  • Eryaman ve Sincan'ı sel aldı10 Haziran 2019 Pazartesi 08:00
  • Vatandaşı üzeni üzerim10 Haziran 2019 Pazartesi 00:20
  • Ek sefer talebi10 Haziran 2019 Pazartesi 00:15
  • Çekiciyle belge sorun10 Haziran 2019 Pazartesi 00:10
  • İlk durak Bilkent08 Haziran 2019 Cumartesi 00:20
  • 'Zirad' geleneği devam ediyor08 Haziran 2019 Cumartesi 00:15
  • 22 üründe ilk 3'teyiz08 Haziran 2019 Cumartesi 00:10
  • Bıçağın Başkenti Sürmene07 Haziran 2019 Cuma 01:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti