Katkı sağlayacaklar

Mamak Belediyesi aile merkezlerinde eğitim gören kadınların el emeği, göz nuru eserlerinin sergilendiği yıl sonu sergisi dün açıldı. Kadınlar ürettikleri eserlerle aile bütçesine katkı sağlayacak.

Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan ve Nene Hatun Aile Merkezlerinde eğitim gören kadınların 1 yıl boyunca hazırladığı el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nde yılsonu sergisi açıldı. Açılışı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptı.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

Kadınlar yıl boyunca ürettikleri eserleri satışa sunarak, aile bütçelerine katkı sağlayacak. Mamak belediye Başkanı Murat Köse sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Hanımlarımızın ürettikleri eserleri satışa sunarak, aile bütçelerine katkı sağlayacak alanlar oluşturacağız. Hanım kardeşlerimizin 1 yıllık el emeği, göz nuru eserlerinin sergileneceği yılsonu sergimize tüm Ankaralıların teşriflerinizi bekleriz” dedi.

KONSER VE SANAT GÖSTERİLERİ BAŞLIYOR

Köse aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaz boyu sürecek konser ve sanat gösterilerinin başlayacağının müjdesi verdi. Köse yaptığı açıklamada, “Güzel Mamak'ımız Sanatın merkezi olacak demiştik. Saimekadın Amfi Tiyatro'da yaz boyu sürecek konser ve sanat gösterileri başlıyor. Sadece Mamaklıları değil tüm Ankaralıları ve sanatseverleri gösterilerimize şimdiden davet ediyoruz” dedi.

RUS KAZAK KOROSU KONSER VERECEK

Ankara Büyükelçiliği ve Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla yarın Rus Kazak Korosu "Russkaya Starina" konseri gerçekleşecek. 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında her iki ülke, onlarca etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Ankara’da Rusya Ankara Büyükelçiliği ve Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla 13 Haziran'da gerçekleşecek olan Rus Kazak Korosu "Russkaya Starina" konseri düzenlenecek. Etkinlik, Mamak Belediyesi 75’inci Yıl Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleşecek ve ücretsiz olacak.,

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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