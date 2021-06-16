Katkısız bazlama

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede kadın kooperatifleri tarafından üretilen köy bazlamasını yerinde inceledi.

Bazlamada hiçbir katkı maddesi olmadığını hatırlatan Yalçın, Ankaralılara Güdül bazlamasını tüketmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Fotoaltı: Başkan Yalçın, “Bu tür çalışmaların her daim arkasında ve destekçisi olacağız.”





Güdül Yerel Eylem Derneğinin 2021 yılı proje faaliyetleri açılış programı, Boyalı Fengere Kadıneli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde gerçekleştirildi. Kapasiteyi geliştirmek, yöneticilik ve dijital pazarlama eğitimi ile açılışı yapılan programda, ilçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, içinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan Güdül bazlamasının üretimini yerinde inceledi. Bu tür girişimlerin destekçisi olacaklarını vurgulayan Yalçın, bazlamayı tüm hemşehrilerine tavsiye etti.

EĞİTİMLER BAŞLADI

Yalçın konu hakkında sosyal medya hesaplarından şu açıklamalarda bulundu, “İlçemizde kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan Güdül Yerel Eylem Derneğinin 2021 yılı proje faaliyetleri açılışını Boyalı Fengere Kadıneli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde düzenlenen kapasiteyi geliştirmek, yöneticilik ve dijital pazarlama eğitiminin açılışı ile yaptık.”

YERİNDE İNCELEDİLER

“Kooperatifimizin yapmış olduğu ürünleri, üretimine başlanılan ve içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan Güdül bazlamasını ilçe Başkanımız Sadettin Erdoğan ve Belediye Meclis Üyemiz Ömer Eşen ile beraber yerinde inceledik. Tüm Güdüllü hemşehrilerimize tavsiye ediyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçen Dernek Başkanımız Adnan Karaman'a, Dernek Yöneticimiz Mustafa Hikmet Kalaycıoğlu'na ve uzman arkadaşımız Neslihan Önder’e teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların her daim arkasında ve destekçisi olacağız.”

Cengiz Toksarı/İLKSAYFA