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Kavga eden şehit babası ve imam barıştı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası sonrası kavga eden şehit babası Kamil Demirci ile imam Ahmet Akkaya, şehit Ayhan Demirci'nin mezarı başında barıştı.
Kavga eden şehit babası ve imam barıştı

Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde 30 Aralık'ta meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası şehit babası Kamil Demirci, aracına çarpan otomobilin sürücüsü imam Ahmet Akkaya'ya tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Ahmet Akkaya üzerine gelen Kamil Demirci'ye yumruk attı. Burnunda kırık oluşan Kamil Demirci, hastaneden darp raporu alarak Akkaya'dan şikayetçi oldu.

Ahmet Akkaya ve Kamil Demirci, bugün şehit komando er Ayhan Demirci'nin mezarı başında buluştu. Akkaya ve Demirci, yaşanan olay nedeniyle birbirlerinden özür diledi. 2007 yılında Şırnak'ta terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Komando Er Ayhan Demirci’nin mezarı başında dua eden Ahmet Akkaya, Kamil Demirci'nin elini öptü. Çok üzgün olduğunu ifade eden Akkaya, "Bizlerde bu vatanın evladıyız. Şehitlerimize de saygımız sonsuzdur. Kamil Amcam hakkını halel et. Annem siz de hakkınızı helal edin. Yani gerçekten olmaması gerekiyordu" dedi.

Kamil Demirci de olay nedeniyle üzgün olduğunu ifade ederek, "Keşke olmasaydı, ben de üzgünüm. Türkiye'nin dört bir yanından şehit aile ve gazi aileleri dernek başkanı beni aradılar. Üzüntüme ortak oldular, onlara binlerce teşekkür ediyorum. Onlar benim ruh halimi, her şeyimi biliyorlar onun için beni yalnız bırakmadılar. Babalar her zaman ne kadar kızsa da evladına yürekleri dayanmaz affeder. Ben de kardeşimi affediyorum. Oldu bir şey ne yapalım inşallah bundan sonra daha iyi bir adım atar. Daha sağlam atar. Buda buna bir ders olur inşallah." diye konuştu.

Karadeniz Ereğli Gaziler ve Şehitler Derneği Başkanı Mehmet Öztürk de yaşanmaması gereken bir olayın iki tarafı da üzdüğünü söyledi.

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