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Kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, 18 yıl hapis istendi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde evde kavga ettiği arkadaşı Fatih Kula'yı bıçaklayarak öldürmek suçundan yargılanan Volkan Koşdaş için savcı, haksız tahrik indiriminden faydalandırılarak müebbet hapis yerine 18 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, 18 yıl hapis istendi

Olay 2 Şubat tarihinde Derince Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Kula, Taşkın İlbey ve Volkan Koşdaş arasında evde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların bıçaklarla birbirleriyle kavga ettiği olayda Koşdaş yaralanırken, Kula ise yaşamını yitirdi. Olay sonrasında cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Volkan Koşdaş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Taşkın İlbey'in ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Volkan Koşdaş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, tutuksuz sanık Taşkın İlbey, öldürülen Fatih Kula'nın yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Fatih Kula'nın annesi Hanife Kula, "Şikayetim devam etmektedir. Ben oğlumu kaybettim. Ben bir anayım. Hak yerini bulsun." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Sanıklar arasında çıkan kavgada birbirlerini bıçakladıklarının hatırlatıldığı mütalaada, Volkan Koşdaş'ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Taşkın İlbey'in ise Volkan Koşdaş'ı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtilen mütalaada, sanık hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası uygulanması istendi.

Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarını hazırlayabilmeleri amacıyla duruşmayı 28 Eylül gününe erteledi.

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