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Kavga ettiği yaşlı adamı, başını taşla ezerek öldürdü

ANKARA'da, kağıt toplayıcısı Batuhan Y. (20), çıkan kavgada husumetlisi Ali Rıza Koçak'ı (60) başını taşla ezerek öldürdü.
Kavga ettiği yaşlı adamı, başını taşla ezerek öldürdü

Olay, saat 18.30 sıralarında Çankaya ilçesi Marmara Sokak'ta bulunan metruk apartmanda meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan Batuhan Y. ile Ali Rıza Koçak sokakta karşılaştı. İkili arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokaktaki terk edilmiş binaya giren Batuhan Y. ile Ali Rıza Koçak, kavgayı burada da sürdürdü. Batuhan Y., kavganın devamında yerde bulduğu taşla Koçak'ın başına vurdu. Koçak, aldığı darbelerle yerde hareketsiz kalırken, Batuhan Y. yaşlı adama vurmaya devam etti. 

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bu sırada kavgaya şahit olan bir kişi polise haber verdi. Dakikalar içinde adrese gelen polis, Batuhan Y.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kavganın başladığı sokağı emniyet şeridi ile koruma altına alarak, olay yerinde incelemede bulundu. Koçak'ın cansız bedeni, daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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