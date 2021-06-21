  • BIST 1.399
  • Altın 503,368
  • Dolar 8,7643
  • Euro 10,4476
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Kavgada destek vermeye gelmeyen kuzenlere silahlı saldırı: 4 yaralı

ADANA’da Oktay ve Süleyman Özbayhan kardeşler, beraberlerinde babaları Hasan Özbayhan ile kısü süre önce husumetlileriyle kavga ettikleri sırada kendilerine destek vermemekle suçladıkları kuzenlerinin evini bastı.
Kavgada destek vermeye gelmeyen kuzenlere silahlı saldırı: 4 yaralı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Oktay ve Süleyman Özbayhan kardeşler, geçen hafta aynı mahallede oturan husumetlileriyle kavga etti. Özbayhan kardeşler, yaşanan kavganın ardından kuzenleri Erdal ve İbrahim Özbayhan’ın kendilerine destek vermediğini öne sürerek tartışma yaşadı. Akraba iki aile arasında bu olaydan dolayı gerginlik yaşanırken Özbayhan kardeşler, bugün babaları Hasan Özbayhan’ı da yanlarına alarak tüfek ve tabancayla bugün İbrahim Özbayhan’ın evini bastı. Taraflar arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından Hasan, Süleyman ve Oktay Özbayhan yanındaki silahlarla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ayşegül, Erdal, İbrahim ve Yasemin Özbayhan yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar  İbrahim ve Ayşe Özbayhan kardeşler ile kuzenleri Erdal ve Yasemin Özbayhan Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalleyi ablukaya alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra saklandıkları evde yakalanan baba Hasan ve oğlu Süleyman Özbayhan, gözaltına alındı. Diğer şüpheli Oktay Özbayhan’ı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnternetten satışla 31 ilde 62 kişiyi dolandırdı21 Haziran 2021 Pazartesi 16:34
  • Hatay'da kuyudan insana ait olduğu sanılan kemikler çıktı21 Haziran 2021 Pazartesi 16:33
  • Eşinin ölümüne neden olmaktan yargılanan kocaya 24 yıl hapis19 Haziran 2021 Cumartesi 05:03
  • İzmir'de 55 kaçak göçmen kurtarıldı19 Haziran 2021 Cumartesi 05:00
  • Diyarbakır’da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı19 Haziran 2021 Cumartesi 04:46
  • Kayıp gencin cesedi baraj kenarında bulundu19 Haziran 2021 Cumartesi 04:44
  • Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" diyerek ağladı19 Haziran 2021 Cumartesi 04:43
  • Türkiye genelinde İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında19 Haziran 2021 Cumartesi 04:43
  • Trafikte tartıştığı sürücünün aracına tabancayla ateş edip kaçtı19 Haziran 2021 Cumartesi 04:42
  • Mali müşavir ofisinde ölü bulundu19 Haziran 2021 Cumartesi 04:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti