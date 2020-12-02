Kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada

Mersin'de sokak ortasında başlayan ve bir pastanede devam eden kavgadan korkan 2 çalışan korunmak için malzeme dolabına saklandı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
02 Aralık 2020 Çarşamba 11:05
Merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde dün, 2 kişi arasında bilinmeyenle nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekme-tokat kavgaya dönüşünce taraflardan biri kaçarak, bölgedeki bir pastaneye sığındı. Diğeri de onun ardından pastaneye girince kavga pastanede de devam etti. Bu sırada kavgadan korkan pastane çalışanı 2 kişi, unlu mamullerin sergilendiği tezgahın altındaki malzeme dolabına saklandı. İş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.
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