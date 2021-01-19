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Kavgaya müdahale edenler: Lokantacıyı döven kız kardeşleri zor engelledik

Kavgaya müdahale edenler: Lokantacıyı döven kız kardeşleri zor engelledik
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki kız kardeş, kendilerinden telefon numaralarını isteyen lokantacıyı sokak ortasında tekme tokat dövdü.

Namık Kemal Caddesi’nde geçen hafta bir lokantada çalışan M.Y., iddiaya göre yoldan geçen Tuğçe ve kardeşi Zeynep E.'den telefon numaralarını istedi. Şaşkına dönen kız kardeşler ile M.Y. arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. İki kız kardeşin boğazına sarılarak tekme tokat dövdüğü M.Y., çevredekiler tarafından kurtarıldı.

'ŞAŞKINLIK YAŞADIM'

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen ve haberlerde geniş yer bulan olayın ardından taraflar şikayetçi olmayınca işlem yapılmadı. Kız kardeşlerden dayak yiyen M.Y.'yi kurtaranlardan Hasan Basri Ekinci, "Cadde üzerinde birden ses duyduk. Gittiğimde iki kız, bir erkeği dövüyordu. İlk etapta şaşkınlık yaşadım, kısa süreli şaşkınlığın ardından ayırmaya başladım. Kadınlar dövüyor ama erkek elini bile kaldırmıyordu" dedi.

Erkeğin şiddete uğramasına alışık olmadığı için şaşırdıklarını dile getiren Ekinci, Gölbaşı'nın huzurlu bir ilçe olduğunu ve böyle bir olayla gündeme gelmesine üzüldüklerini de ifade etti.

'ZOR SAKİNLEŞTİRDİK'

Kavgaya müdahale edenlerden İbrahim Kırıktaş ise iki kız kardeşi güçlükle sakinleştirdiklerini belirterek, "Lokantanın önünden geçerken iki bayandan telefon numarası istenmiş ve bu nedenle tartışma çıkmış. Biz kavgayı görünce müdahale ettik. Biz engel olmaya çalışmamıza rağmen kadınlar, erkeği dövmeye devam etti. Zor sakinleştirdik ve ayırmak için bayağı uğraştık" diye konuştu.

İlçe sakinleri de olay anına ilişkin görüntüleri haberlerde izleyince şaşırdıklarını ifade ederek, kadınların şiddet yerine polise başvurması gerektiğini belirtti.

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