Kayabaşında dönüşüm başladı

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında tarihi Ankara Kalesi’nin eteklerinde bulunan Kayabaşı Mahallesi’nde metruk yapıların yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi’nin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan "Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında da ilk kazma vuruldu. Proje kapsamında inşa edilecek 451 konut ve sosyal donatı alanları için çalışmalar başladı.

Tarihi Ankara Kalesi ve çevresinde yıllardır merakla beklenen kentsel dönüşüm için nihayet düğmeye basıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk olarak Kale’nin eteklerinde bulunan Kayabaşı Mahallesi’ndeki metruk yapılar bu hafta başından itibaren yıkılmaya başlandı. Bölgedeki zorlu arazi ve dar yollara rağmen iş makinaları ile mahallede alternatif yollar açılarak, belirlenen gecekondular teker teker yıkılıyor. Metruk yapıların yıkımı sırasında can güvenliği için gerekli tedbirler de alınıyor. Yıkılan yapıların yerine tarihi dokuya uygun Ankara evlerinin inşa edilmesi ve mahalle içindeki dar yolların genişlemesi bekleniyor.

MAHALLELİ MEMNUN

Kentsel dönüşüm projesinin başladığı mahalle halkı, metruk yapıların yıkılmasından bir hayli memnun. Dönüşümle ilgili gazetemize konuşan mahalle sakinleri, “Mahallemizde çok sayıda metruk gecekondu var. Bunlar yıllardır tehlike saçıyordu. Madde bağımlıları buralara dadanmıştı. Her anlamda biz zararını görüyorduk. Bunların yıkılmaya başlanması bizi sevindirdi. Bölgenin tam anlamıyla dönüşmesini istiyoruz. Bu bölgenin insanı fakir. Belediye Başkanımız Asım Balcı’nın yardım ve desteklerini de bekliyoruz” dedi.

DÖNÜŞÜM GENİŞ KAPSAMLI UYGULANMALI

Mahalledeki yaşlı bir teyze ise, “Burası eskiden hayal gibiydi, burada yaşamak çok güzeldi. Son yıllarda metruk yapıların artması ve madde bağımlılarının buralarda kalmasıyla huzurumuz kaçmıştı. Boş gecekonduların yıkılması hem görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak hem de madde bağımlıları burada barınamayacak. Bu anlamda kentsel dönüşümün başlatılmasından çok memnunuz. Bölgenin tam anlamında çalışmaların uygulanmasını istiyoruz. Binalar yeniden yapılırken itfaiyelerin geçebilmesi için yolların ayrılmasını da istiyoruz; çünkü burada yollar çok dar” ifadelerini kullandı.

İLK ETAPTA 47 METRUK YAPI YIKILACAK

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmalarına başlanan Kayabaşı Mahallesi’nde 300’ün üzerinde metruk gecekondu tespit ettiklerini açıkladı. İlk etapta yıkım kararı onaylanan 47 boş gecekondunun yıkılmaya başlandığını duyuran Başkan Balcı, bölgedeki tespit süreçlerinin hızla sürdüğünü bildirdi.

ANKARA’YA YAKIŞIR BİR DÖNÜŞÜM OLACAK

Kentsel dönüşüm için çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirten Başkan Balcı, “Mülkiyet sahipleriyle de bir araya geleceğiz, yapacağımız çalışmayı anlatacağız. Vatandaş mülkiyetinin yanında belediyemizin mülkiyetinde bulunan yerler, kamuya ait okul ve diğer alanlar gibi yerler de var. Bütün bunların tespitlerini yapıp inşallah proje için genel hareket tarzımızı belirleyeceğiz. Kayabaşı’ndaki dönüşüm, Ankara Kalesi’ndeki dönüşümü de tamamlayan bir çalışma olacak. Bölgeyi temizleyip inşallah Ankara’ya Kale’ye yakışır bir hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.

CİNDERES BÖLGESİNDE DE DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi’nin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan "Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında da ilk kazma vuruldu. “Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında inşa edilecek 451 konut ve sosyal donatı alanları için çalışmalar başladı.



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-