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Kayabaşı'nda dönüşüm sürüyor

Ankara Kalesi'nin eteklerinde yer alan Kayabaşı Mahallesi'nde tarihi dokuya uygun olarak dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dönüşüm çalışması kapsamında bölgedeki metruk gecekondular bir bir yıkılıyor.
Kayabaşı'nda dönüşüm sürüyor

Kayabaşı dönüşecek, bölge yepyeni bir görünüme kavuşacak. Bölgede dönüşümün gerçekleşmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Kayabaşı bölgesi Ankara Kalesi'nin eteklerinde, Ankara için çok önemli ve çok da değerli bir bölge... Bu bölgede dönüşüm için gerekli adımları kısa sürede attık. İlk etapta 186 metruk yapıyı yıktık. Yıkımlarımız devam ediyor. Bu bölgedeki dönüşüm tamamlandığında, bu çalışma Ankara Kalesi için de çok faydalı olacak" dedi.

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"BEKLEYECEK ZAMANIMIZ YOK"
Başkan Balcı gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Kayabaşı, Ankara Kalesi'nin eteklerinde yer alan Hacı Bayram Bulvarı'na bakan bölge... Bölgede çok sayıda metruk bina var. 186 adedinin kuruldan onayları çıktı, ilk etapta hızla onların yıkımını yaptık. Arkadaşlarımız diğer metruk yapılarla ilgili de çalışmaları yürütüyor. Bölgede hızla devam eden titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bekleyecek zamanımız yok. Burasını geç kalınmış bir çalışma olarak görüyoruz. O nedenle de hızlı bir şekilde mesafe almak istiyoruz."

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KALE'DEKİ DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAYACAK
Kayabaşı'ndaki dönüşümün, Ankara Kalesi'ndeki dönüşümü de tamamlayan bir çalışma olacağını söyleyen Başkan Balcı, "Kayabaşı bölgesindeki değişim, Ankara Kalesi'ne çok anlamlı bir katkıda bulunacak. Tarihi bölge ile bitişik olması, kayalık olması, kot farklarının yüksek olması gibi bir takım zorluklar var ama biz bu konuda kararlıyız. Bölgeyi temizleyip inşallah Ankara'ya yakışır bir hale getirmek istiyoruz. Ankara'ya da örnek bir proje olacak. Yapacağımız çalışmalarla orayı tarihi dokuya uygun bir şekilde daha fazla insanın gelebileceği bir hale dönüştürdüğümüz zaman, inşallah Ankara Kalesi için de önemli bir kazanım olacak. Biz inanıyoruz ki bu çalışma Ankara tarihine geçecek ve kentin en önemli dönüşümlerinden birisi olacak." dedi.

TRAFİK NEFES ALACAK
Yürütülen proje kapsamında Ankara Kalesi'nin trafiğini rahatlatacak yeni bir çalışmayı da planladıklarını ifade eden Balcı, "Gerçekleştireceğimiz çalışmanın, Kale içerisindeki trafiğe de yeni bir alternatif getirmesini amaçlıyoruz. İnşallah yapılan çalışmayla bölgedeki trafik sorununun çözümüne de katkıda bulunacak ve bölgeye nefes aldıracağız." ifadelerini kullandı.

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