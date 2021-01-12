Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 38 santimetreyle Palandöken'de, en az 4'er santimetreyle Kartalkaya, Erciyes ve Çambaşı kayak merkezlerinde ölçüldü.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 38 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 38, Sarıkamış'ta 30, Konaklı'da 28, Hazarbaba'da 21, Zigana'da 14, Ovacık'ta 12, Yalnızçam'da 8, Kartalkaya, Erciyes ve Çambaşı'nda 4'er santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 12.01.2021 En düşük En yüksek

Erciyes ÇB 0 9

Ilgaz Y 3 8

Kartalkaya Y 4 6

Kartepe Y 8 10

Nemrut Dağı ÇB -2 8

Palandöken ÇB -1 6

Sarıkamış ÇB -2 5

Uludağ Y 6 7

Yıldıztepe ÇB 5 10

(ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu )