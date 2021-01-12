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Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 38 santimetreyle Palandöken'de, en az 4'er santimetreyle Kartalkaya, Erciyes ve Çambaşı kayak merkezlerinde ölçüldü.
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 38 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 38, Sarıkamış'ta 30, Konaklı'da 28, Hazarbaba'da 21, Zigana'da 14, Ovacık'ta 12, Yalnızçam'da 8, Kartalkaya, Erciyes ve Çambaşı'nda 4'er santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez    12.01.2021    En düşük    En yüksek
Erciyes    ÇB    0    9
Ilgaz    Y    3    8
Kartalkaya    Y    4    6
Kartepe    Y    8    10
Nemrut Dağı    ÇB    -2    8
Palandöken    ÇB    -1    6
Sarıkamış    ÇB    -2    5
Uludağ    Y    6    7
Yıldıztepe    ÇB    5    10
(ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu )

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