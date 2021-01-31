Kayak merkezlerinde yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin kayak merkezlerinden Palandöken, Ilgaz Dağı ve Kartalkaya'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Erzurum Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta olmasıyla misafirlerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları kapsamında çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, kar kalitesi ve eşsiz doğa manzaralarıyla "Kayağın Başkenti" olarak da adlandırılan Palandöken, hafta sonu da kayakseverlerin gözdesi oldu.

"Güvenli Turizm Sertifikası" bulunan otellerdeki tedbirlerle tatillerini güvenli ortamda geçiren müşteriler, kar kalınlığının 110 santimetreye ulaştığı merkezde kayağın yanı sıra snowboard, kayak, trekking, buz tırmanışı gibi birçok kış sporunu yapabiliyor.

Bölgedeki oteller, Rusya, Ukrayna, Moldova ve Çin'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Bursa, Malatya, İzmir, Edirne, Trabzon ve çevre illerden gelen müşterileri ağırlıyor. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 70-75 seviyesinde tutuluyor.

Yarıyıl tatilini fırsat bilerek kayak merkezine gelenlerin arasında öğrencilerin çoğunlukta olduğu görülüyor.

Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırlıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan Ilgaz, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Kayak merkezinde, özellikle hafta sonlarındaki yoğunluk dikkati çekiyor.

Ziyaretçilerden Aydoğan Aslan, AA muhabirine, hafta sonu tatilini geçirmek için Ankara'dan Ilgaz Dağı'na geldiğini söyledi.

Günübirlik olarak da sık sık Ilgaz'a geldiğini anlatan Aslan, "Buradaki ağaçları ve kayak pistini çok beğeniyoruz. Ağaçların arasından kayarak geçebiliyorsunuz. Farklı pistlerin de olmasından dolayı buranın tercih edilme şansı çok yüksek. Ilgaz Dağı'nı herkese öneriyoruz." dedi.

Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve Bolu merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 4 otel, yüzde 95'e yakın doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gelen tatilciler, kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı 25 pistte, kayak ve snowboard yaparak eğleniyor.

Kayak merkezinde görevli jandarma ekipleri de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda ziyaretçileri uyarıyor.

Kartalkaya'da bulunan Dorukkaya ve Kaya Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde tatilcilerin kayak merkezine yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, otel içerisinde ve pistlerde Kovid-19 tedbirlerinin alındığını kaydetti.

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığını, tüm pistlerin açık olduğunu anlatan Avcı, tatilcilerin kayak ve snowboard yaparak doyasıya eğlendiğini söyledi.