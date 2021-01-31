  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 10 °C
»

Kayak merkezlerinde yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin kayak merkezlerinden Palandöken, Ilgaz Dağı ve Kartalkaya'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
Kayak merkezlerinde yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu

Erzurum Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta olmasıyla misafirlerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları kapsamında çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, kar kalitesi ve eşsiz doğa manzaralarıyla "Kayağın Başkenti" olarak da adlandırılan Palandöken, hafta sonu da kayakseverlerin gözdesi oldu.

"Güvenli Turizm Sertifikası" bulunan otellerdeki tedbirlerle tatillerini güvenli ortamda geçiren müşteriler, kar kalınlığının 110 santimetreye ulaştığı merkezde kayağın yanı sıra snowboard, kayak, trekking, buz tırmanışı gibi birçok kış sporunu yapabiliyor.

Bölgedeki oteller, Rusya, Ukrayna, Moldova ve Çin'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Bursa, Malatya, İzmir, Edirne, Trabzon ve çevre illerden gelen müşterileri ağırlıyor. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 70-75 seviyesinde tutuluyor.

Yarıyıl tatilini fırsat bilerek kayak merkezine gelenlerin arasında öğrencilerin çoğunlukta olduğu görülüyor.

Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu
Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırlıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan Ilgaz, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Kayak merkezinde, özellikle hafta sonlarındaki yoğunluk dikkati çekiyor.

Ziyaretçilerden Aydoğan Aslan, AA muhabirine, hafta sonu tatilini geçirmek için Ankara'dan Ilgaz Dağı'na geldiğini söyledi.

Günübirlik olarak da sık sık Ilgaz'a geldiğini anlatan Aslan, "Buradaki ağaçları ve kayak pistini çok beğeniyoruz. Ağaçların arasından kayarak geçebiliyorsunuz. Farklı pistlerin de olmasından dolayı buranın tercih edilme şansı çok yüksek. Ilgaz Dağı'nı herkese öneriyoruz." dedi.

Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve Bolu merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 4 otel, yüzde 95'e yakın doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gelen tatilciler, kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı 25 pistte, kayak ve snowboard yaparak eğleniyor. 

Kayak merkezinde görevli jandarma ekipleri de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda ziyaretçileri uyarıyor. 

Kartalkaya'da bulunan Dorukkaya ve Kaya Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde tatilcilerin kayak merkezine yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, otel içerisinde ve pistlerde Kovid-19 tedbirlerinin alındığını kaydetti.

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığını, tüm pistlerin açık olduğunu anlatan Avcı, tatilcilerin kayak ve snowboard yaparak doyasıya eğlendiğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayak merkezlerinde yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu31 Ocak 2021 Pazar 16:13
  • İran Sağlık Bakanı: Ülkede Kovid-19'un 4. dalgasından endişeliyiz31 Ocak 2021 Pazar 14:22
  • Sivas'ta kar altındaki 'Hobbit Evleri' ilgi görüyor31 Ocak 2021 Pazar 14:22
  • Meteoroloji, Türkiye'nin bazı kesimleri için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu31 Ocak 2021 Pazar 14:21
  • Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü31 Ocak 2021 Pazar 13:25
  • Ağrı’da yoğun kar yağışı; 232 köy yolu kapalı, 3 noktaya çığ düştü31 Ocak 2021 Pazar 13:24
  • Göreme Belde Belediye Başkanı: Peri bacalarının bazılarında yıkılma tehlikesi var31 Ocak 2021 Pazar 13:24
  • Annesinin öldüğü yangında yaralanan Okay'ın yaşam müdahalesi sürüyor 31 Ocak 2021 Pazar 13:23
  • Mahkeme kararı olmaksızın 124 bin 32 kişi adını, 260 bin 157 kişi soyadını düzeltti31 Ocak 2021 Pazar 13:19
  • Türkiye F-16'larını güçlendiriyor31 Ocak 2021 Pazar 13:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti